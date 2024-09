Le pape François attendu en fin de journée ce jeudi à Bruxelles

Le pape François, grippé en début de semaine mais rétabli, posera le pied sur le sol belge ce jeudi (19h10), sur la piste de Melsbroek où il sera notamment accueilli par le Roi et la Reine.

Une visite étalée jusqu’à dimanche et un programme costaud: passage à la KU Leuven et l’UCLouvain dans le cadre des 600 ans de l’Alma Mater, rencontre avec des victimes de violences sexuelles au sein de l’Église, et Eucharistie au stade Roi Baudouin seront quelques-uns des temps forts.

L’arrivée de l’Argentin Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, est un événement lorsque l’on sait que la dernière visite d’un pape en Belgique, Jean-Paul II, remonte à près de 30 ans (en 1995). “Le Pape visite très peu de pays européens, et encore moins en Europe occidentale. Nous ne nous y attendions pas vraiment. Mais je pense que le pape François souhaitait depuis longtemps venir en Belgique”, explique Mgr Luc Terlinden, primat de Belgique.

Le chef de l’Église catholique prendra la direction de la KU Leuven vendredi. Comme le lendemain à l’UCLouvain, sur le campus de Louvain-la-Neuve, le pape François marquera de sa présence le 600e anniversaire de l’université célébré en 2025. Le souverain pontife présidera dimanche l’Eucharistie au Stade Roi Baudouin devant plus de 37.500 personnes. Preuve de l’engouement, il a fallu moins de deux heures pour écouler le nombre de places disponibles.

Le public pourra apercevoir le pape à quatre reprises: autour de la collégiale Saint-Pierre et l’hôtel de ville de Louvain (vendredi 17h30), à la Basilique de Koekelberg (samedi 09h45), depuis le parking de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve (samedi 17h45) et entre Brussels Expo et le Stade Roi Baudouin (dimanche dès 09h00). Cette visite interviendra alors que l’Église catholique est au cœur de polémiques. Le pape rencontrera d’ailleurs, en toute discrétion, quinze victimes d’agressions sexuelles au sein de l’Église.

Belga