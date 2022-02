Le numéro 1722 reste activé en raison des fortes rafales de vent attendues

Le numéro d’appel 1722 pour les interventions de pompiers non urgentes reste activé, a indiqué dimanche le SPF Intérieur, alors que l’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour tout le pays, et même orange pour la Côte de 21h00 à 01h00 lundi, en raison de vents violents.

En fin de soirée et en début de nuit, de l’orage, du grésil et des rafales fortes à très fortes, comprises entre 100 et 125 km/h, balayeront le littoral, tandis que le reste du pays pourrait affronter des rafales de 80 à 120 km/h, a souligné l’IRM dimanche. Le numéro 1722 a été activé mardi par les autorités en raison d’un avertissement de mauvais temps de l’IRM. Il a été prolongé en raison du passage de la tempête Eunice, vendredi après-midi. S’il est de nature différente, le vent pourrait encore provoquer des dégâts ce dimanche, raison pour laquelle le 1722 reste encore actif. La différence avec la tempête Eunice, qui a balayé le pays vendredi, réside dans le fait que les rafales les plus fortes se concentrent sur une durée très courte, et se produiront localement, sous des averses, selon l’IRM. Le numéro 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme “le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger”.

