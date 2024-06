Le nombre de nouvelles entreprises belges en hausse, principalement dans la capitale

Plus de 42.000 nouvelles entreprises ont été constituées entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, soit une augmentation de 3,3% par rapport à la même période, un an plus tôt. Cette hausse se révèle plus significative en Région bruxelloise, indique jeudi le dernier baromètre des entreprises de la Fédération des notaires (Fednot).

C’est en Flandre que le plus grand nombre de nouvelles entreprises ont été créées avec 26.352 sociétés constituées entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, soit 1% de plus qu’un an plus tôt. Quelque 9.710 entreprises ont été créées en Wallonie, ce qui représente une hausse de 4,9% par rapport à la période précédente. Enfin, la Région bruxelloise a connu la plus forte augmentation, pointée à 11,4%, grâce à 6.098 fondations sur un an.

Selon Fednot, cette augmentation du nombre d’entreprises au fil des années s’explique par l’entrée en vigueur en 2019 du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA). “L’année précédant l’entrée en vigueur du CSA, il y avait en moyenne 2.111 start-ups par mois, alors qu’il y en a 3.513 aujourd’hui“, explique le CEO de Fednot, Jan Sap, par voie de communiqué.

L’âge moyen du fondateur d’une entreprise est resté stable par rapport à l’an dernier, s’établissant à 39 ans. Plus de la moitié (55,9%) des fondateurs avaient entre 25 et 40 ans alors que les personnes âgées de plus de 40 ans constituent plus d’un tiers (36,3%) des fondateurs.

Enfin, Fednot indique que fin mars 2024, au moins trois quarts des entreprises (76%) avaient modifié leurs statuts afin de se conformer à la nouvelle réglementation autour du CSA. Ceux qui n’ont pas encore procédé à la modification des statuts (la date limite était fixée au 31 décembre 2023) peuvent encore s’adresser à leur notaire, précise Fednot.

Belga – Photo : Belga (illustration)