Le Musée Mode & Dentelle consacrera une exposition au couturier Jules-François Crahay

Le Musée Mode & Dentelle, niché au cœur de Bruxelles, exposera plus d’une soixantaine de pièces de haute couture et de prêt-à-porter signées par le couturier belge Jules-François Crahay, dès le 23 février prochain, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Après une exposition consacrée à l’œuvre de la créatrice de mode Diane von Fürstenberg, le musée se penchera sur les collections du couturier Jules-François Crahay, dont les pièces étaient portées par les icônes de mode Jackie Kennedy et Claudia Cardinale. L’esthète, né à Liège en 1917, s’est imposé dans le monde de la haute couture dans le courant du 20e siècle, avant de sombrer “injustement” dans l’oubli.

“En 1959, sa première collection pour la maison Nina Ricci déclenche une pluie d’éloges et de commandes. La presse le compare alors à Christian Dior”, ont relaté les commissaires. “En 1964, il rejoint la maison Lanvin où il signe quelque 40 collections de haute couture et davantage de prêt-à-porter.” Sa créativité et son “indépendance d’esprit” ont ouvert la voie à des créateurs belges emblématiques, tels que Martin Margiela ou Olivier Theyskens, à la tête de grandes maisons parisiennes, ont, en outre, estimé les commissaires.

Au total, plus d’une soixantaine de pièces issues du fonds du musée seront exposées, en plus de prêts du Palais Galliera, du Musée de la mode de la Ville de Paris, du Musée des Arts décoratifs, du Patrimoine Lanvin et d’autres collections publiques ou privées. Celles-ci seront visibles du 23 février au 10 novembre 2024.

Belga – Photo : Louis Kerkhof