Le Musée des instruments de musique fête ses 25 ans dans l’écrin de l’Old England

L’institution profitera de la Fête de la musique pour souffler ses bougies le 22 du mois avec les mélomanes. Des concerts, des visites guidées, des ateliers, une exposition photo et des projections de films sont au programme.

Le Musée des instruments de musique (MIM) fête en juin ses 25 ans d’installation dans les anciens bâtiments Old England à Bruxelles.

L’histoire du “Musée instrumental”, tel que baptisé alors, a débuté en février 1877. Sis dans une annexe du Conservatoire royal de musique, il avait pour but de montrer aux élèves d’anciens instruments de musique. À cette époque, le musée renfermait deux collections, celle du musicologue belge François-Joseph Fétis et celle offerte à Léopold II par le Rajah Sourindro Mohun Tagore. Le premier conservateur du musée, Victor-Charles Mahillon, a grandement contribué à l’essor de l’institution, lui permettant d’accroître considérablement ses collections. En 1924, le musée comptait ainsi 3.666 pièces, dont 3.177 instruments de musique originaux.

L’institution a connu une deuxième phase de développement intense après 1957 sous l’impulsion du conservateur Roger Bragard: le budget a été augmenté, les salles d’expositions furent réaménagées, des guides et des scientifiques engagés, et les collections ont une nouvelle fois été enrichies. Le musée a ainsi poursuivi son évolution. L’enrichissement continu des collections, ainsi que le besoin de conditions de conservation adéquates ont finalement conduit à son installation dans les bâtiments de l’ancien magasin Old England, le 10 juin 2000, après des années de rénovations et dix mois de déménagement.

120 000 visiteurs par an

Vingt-cinq ans plus tard, le Musée des instruments de musique abrite 12.279 instruments, soit 3.343 de plus que lors de l’ouverture au Mont des Arts, selon le responsable communication du musée, Marc Janssens. Parmi les récentes acquisitions figurent environ 700 pièces rassemblées de 1965 à 2000 par le couple de collectionneurs néerlandais Eva et Ton Stolk. Celles-ci ont rejoint le musée en 2022. Le MIM, qui fait partie des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH), accueille en moyenne 115.000 à 120.000 visiteurs par an, ajoute M. Janssens. Lors de l’ouverture du musée en 2000, ce nombre avoisinait les 140.000. Une cinquantaine de personnes travaillent par ailleurs au sein du bâtiment Art Nouveau, pensé par l’architecte Paul Saintenoy en 1899.

Belga