Le Musée Art & Histoire ouvrira douze salles rénovées en octobre

“Les visiteurs auront maintenant une image actualisée de la vie en Europe au XVIIIe siècle et en Amérique avant l’arrivée des Européens. Ils remarqueront également que les fenêtres condamnées ont été ouvertes”, explique l’institution par voie de communiqué.

Le Musée Art & Histoire situé au Cinquantenaire ouvrira dès le 12 octobre douze salles rénovées présentant des collections du XVIIIe siècle et des œuvres des peuples autochtones d’Amérique centrale et du Sud, a-t-il annoncé vendredi. L’agencement et la présentation des œuvres ont été revus et certaines pièces ont quitté pour la première fois les réserves pour être exposées.“De cette façon, l’architecture d’origine reprend tout son sens et la lumière naturelle remplit à nouveau les espaces.”

La rénovation de trois salles dédiées au XVIIIe siècle se veut le reflet des bouleversements socio-économiques du Siècle des Lumières. Plusieurs thèmes qui ont guidé la vie de l’époque dans un nouvel air du temps sont développés : la nature, l’État, la religion, la philosophie, la science et la technique. Outre le contexte européen général de l’histoire et des styles artistiques, une attention particulière est également accordée à la situation locale dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège.

“En plus des œuvres célèbres, des œuvres moins connues sont également exposées en hommage aux nombreux artistes et artisans de ces régions. L’ensemble comprend des sculptures, des céramiques, du verre, de l’argenterie, des bijoux, de la dentelle et des tapis”, souligne le musée. Un certain nombre d’ajouts importants provenant du legs du Comte Thierry de Looz-Corswarem à la Fondation Roi Baudouin enrichissent ce nouveau dispositif. Dans les neuf salles consacrées aux anciennes expressions culturelles des peuples autochtones d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, l’aperçu géographique, culturel et chronologique a été conservé comme orientation principale. Le Musée Art & Histoire possède l’une des collections les plus importantes d’Europe et même du monde entier en raison de sa grande exhaustivité. Les Olmèques, les Mayas, les Aztèques, les Incas et tant d’autres groupes ethniques sont bien représentés. Les cultures moins connues sont plus explicitées dans l’exposition actualisée, telles que celles du Costa Rica, du Panama, des Caraïbes, de la Colombie, de l’Équateur, du Chili, etc.

Les Tintinophiles pourront également de nouveau admirer la statuette qui servit de modèle à Hergé pour l’album “L’oreille cassée” ainsi qu’une momie lui ayant inspiré le personnage surnaturel de Rascar Capac dans “Les 7 boules de cristal”.

