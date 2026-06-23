Le Monument à la Dynastie s’illumine durablement dans le Parc de Laeken

Le Monument à la Dynastie, situé dans le Parc de Laeken, bénéficie désormais d’une nouvelle mise en lumière scénographique destinée à valoriser ce joyau du patrimoine bruxellois à la tombée de la nuit. Le projet a été porté par Bruxelles Environnement, en collaboration avec la Régie des Bâtiments, propriétaire du monument.

Pour la secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement et au Patrimoine, Ans Persoons, cette initiative vise à renforcer la visibilité de monuments parfois méconnus du grand public. “Notre patrimoine mérite de rayonner de jour comme de nuit. Les parcs bruxellois abritent de nombreux monuments et statues qui racontent l’histoire, la mémoire et l’identité de notre Région”, souligne-t-elle.

Face au Palais royal de Laeken, le Monument à la Dynastie occupait jusqu’ici une place relativement discrète dans le paysage nocturne bruxellois. Grâce à ce nouvel éclairage, il devrait désormais retrouver toute sa visibilité.

Le dispositif, conçu par le bureau Schreder, repose sur des projecteurs LED à faible consommation énergétique. Un éclairage blanc mettra quotidiennement en valeur la pierre du monument grâce à une teinte spécialement choisie lors d’essais réalisés de nuit. Le système permettra également des illuminations événementielles aux couleurs de célébrations ou de délégations officielles.

L’installation devait être opérationnelle à temps pour la visite d’État de la délégation japonaise ce 23 juin. À cette occasion, le monument pourra être éclairé en rouge et blanc, les couleurs du Japon.

Un monument emblématique du patrimoine bruxellois

Construit entre 1878 et 1880 à l’initiative du roi Léopold II en hommage à son père, le roi Léopold Ier, le Monument à la Dynastie constitue l’un des ensembles néogothiques les plus remarquables de la capitale.

Dominé par une flèche de près de 50 mètres surmontée d’une couronne dorée, il marque l’aboutissement de l’axe monumental reliant le Château de Laeken à la place de la Dynastie.

Le coût total de l’étude, de la fourniture et de l’installation du nouvel éclairage s’élève à 126.651,97 euros, un montant intégralement financé par Bruxelles Environnement.

Rédaction