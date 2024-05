“Le match le plus important de la saison” : Alexander Blessin (RUSG) a les yeux rivés sur le trophée avant la finale de la Coupe

L’Union Saint-Gilloise disputera jeudi la finale de la Coupe de Belgique face à l’Antwerp, au stade Roi Baudouin. Au cœur des playoffs, cette parenthèse sera l’occasion pour les Bruxellois de lorgner un autre trophée. Pour l’entraîneur de l’Union, Alexander Blessin, “le reste ne compte plus“, a-t-il expliqué en conférence de presse à la veille du “match le plus important de la saison”.

“C’est une grande responsabilité, autant que c’est un grand plaisir“, a philosophé Blessin. “Il y a eu un tel rythme cette saison que nous n’avons pas pu en profiter. Nous voulons faire le dernier pas et remporter ce titre“, a-t-il déclaré les yeux rivés sur le trophée.

L’entraîneur veut que l’Union Saint-Gilloise trouve son équilibre au milieu des émotions. “Il faut être très concentré tout en restant calme. C’est spécial pour moi comme pour les joueurs. La nervosité n’est pas une mauvaise chose, et nous avons besoin de l’adrénaline pour réussir notre meilleure performance.”

► VOIR AUSSI | La Stib renforce son offre de transport pour la finale de la Coupe de Belgique

L’Antwerp a concédé six défaites sur ses sept derniers matchs dont deux contre l’Union. Blessin ne veut cependant pas tirer de conclusion après avoir remporté largement les confrontations (0-3 et 4-1). “Cela ne compte plus. Il était clair que leur attention serait portée sur cette finale“, plutôt que sur le championnat. “Nous allons avoir une équipe très motivée en face de nous. C’est un 50/50, et tout dépendra de demain: la chance, la malchance, un but qui rentre ou pas… Il faudra travailler dur et sortir la meilleure prestation.”

L’occasion d’écrire l’histoire est belle, 110 ans après la dernière Coupe de Belgique soulevée par l’Union, avec un public rallié derrière la cause. “Il y aura 20.000 supporters de l’Union, c’est fantastique. Nous avons déjà ressenti cette ambiance, qui nous porte. Mais demain, ce sera au-delà de tout ce que nous avons vécu auparavant.”

Belga – Photo : Belga