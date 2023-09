Le Marché Matinal de Bruxelles fête ses 50 ans et vous ouvre ses portes cette nuit

Le Marché Matinal de Bruxelles ou aussi connu sous le nom de Mabru, fête ses 50 ans et vous ouvre ses portes, cette nuit. Laurent Nys, directeur de Mabru était l’invité du 12h30.

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, le marché matinal, situé le long du canal vous invite à une soirée portes ouvertes de 00h à 7h le lendemain. Ces horaires de travail de nuit peuvent se révéler épuisants surtout que, “nous c’est beaucoup de travail à l’extérieur, donc c’est assez lourd”, confie Laurent Nys.

Alors que ce marché existe depuis 50 ans, de nombreux changements sont à noter. “On fait plus attention aux normes d’hygiène, on respecte la chaîne du froid etc. Mais le plus impressionnant, c’est l’étalage, on reçoit des produits du monde entier”, explique le directeur.

Et ce phénomène est simplement lié aux habitudes de consommation des Belges, qui ont bien changé. “Ils se sont ouverts sur le monde, il y a une vraie évolution culinaire et beaucoup de nouveaux produits sont rentrés dans la culture belge, comme le houmous.”