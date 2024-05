Le logo de Rhode-Saint-Genèse retiré par le gouverneur: “La priorité du néerlandais n’est pas claire”

Un “h” de trop et un “rode” trop peu: le gouverneur N-VA du Brabant flamand Jan Spooren a retiré le logo de la commune de Rhode-Saint-Genèse parce qu’il contreviendrait à la législation sur l’emploi des langues, indiquent vendredi différents médias. L’information a été confirmée par le gouverneur lui-même. La commune a saisi le Conseil d’Etat.

Le logo de la commune à facilités est utilisé depuis un peu moins d’un an. Il reprend à la fois le nom néerlandophone Sint-Genesius-Rode en bleu foncé, et le nom francophone Rhode-Saint-Genèse en vert. Cependant, un habitant de la commune s’est adressé au gouverneur pour se plaindre de ce nouveau logo, et le gouverneur l’a suivi.

“Un logo qui reprend les noms néerlandophone et francophone de la commune suppose une égalité entre ces langues”, écrit le gouverneur dans une lettre. “Mais la loi administrative sur les langues prescrit la priorité du néerlandais à Rhode-Saint-Genèse, ce qui n’est pas suffisamment clair ici”, justifie-t-il.

“Sint-Genesius en haut, ça ne suffit pas”

Pour que la priorité du néerlandais soit claire, le nom néerlandais doit être plus haut que le nom français, dit le gouverneur, à la VRT: “Dans ce logo, ce n’est pas le nom complet de la commune en néerlandais qui est placé au-dessus, mais seulement ‘Sint-Genesius’. Cela ne suffit pas pour garantir la priorité du néerlandais.” Selon lui, le nom de la commune est également mal orthographié en néerlandais, car le logo indique que le nom de la commune est “Sint-Genesius-Rhode”. “La différence de couleur de la lettre ‘h’ (en vert, pour différencier de Rhode en français, nldr) n’est pas suffisante.”

Selon la commune, au contraire, la différence de couleur entre les deux noms est claire et le nom néerlandais a la priorité puisqu’il figure en haut du logo. Elle a donc fait appel de la décision devant le Conseil d’État. “Le logo a été approuvé par les échevins et conseillers communaux francophones et néerlandophones”, rappelle par ailleurs le bourgmestre Pierre Rolin (IC-GB). “Il ne s’agit pas d’une question communautaire, mais simplement d’un logo de la commune. Nous regrettons cette décision”, conclut-il.

