Le Listen Festival envahira des tunnels bruxellois pour sa soirée de clôture fin mars

Le Listen Festival, qui fera danser Bruxelles au son de divers styles de musique électronique du mardi 26 au dimanche 31 mars 2024, envahira pour sa dernière soirée le complexe de tunnels situé sous la place Louise, a annoncé mardi l’organisation.

Durant six jours et six nuits, le festival bruxellois accueillera plus de 80 artistes locaux et internationaux, en une dizaine de lieux emblématiques de la capitale, dont le Botanique, Flagey, Bozar, la gare de Bruxelles-Central, l’église de Laeken et la gare de Bruxelles Congrès, entre autres.

Parmi les premiers artistes annoncés figurent Marina Herlop, Nala Sinephro, AliA B2B Le Motel, Bitter Babe, CJ Bolland B2B, Nosedrip, VTSS, LSDXOXO, George Riley, Deli Girls, Hector Oaks, Emily Jeanne, Crystalmess, Ikonika, Blck Mamba, Lefto Early Bird ‘live’, dBridge, Lefto Early Bird, Donia, Bona Léa, DC ou encore Salas.

La veille du lundi de Pâques, en guise de conclusion de l’événement, le Listen Festival se déplacera dans le complexe de tunnels situé sous la place Louise où il rassemblera différents DJs tels que VTSS, Hector Oaks, Teki Latex, C.J. Bolland, B2B Nosedrip, Paul Seul, Burenhinder, Crystalmess et Emily Jeanne notamment.

L’organisation espère surpasser l’affluence de la précédente édition, qui avait attiré environ 20.000 mélomanes.

