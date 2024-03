Le label Handycity décerné à 10 communes bruxelloises

Le label Handycity, récompensant les communes œuvrant à l’inclusion des personnes en situation de handicap, sera décerné à 76 communes en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), a annoncé lundi l’association Esenca. Ce titre est remis tous les six ans aux communes signataires de la Charte de l’inclusion de la personne en situation de handicap. Dix communes bruxelloises font partie des lauréats.

Les communes de la FWB ont été appelées à signer cette charte en début de mandature, en 2019. Elle reprend une série d’engagements en matière de sensibilisation, d’emploi, d’accessibilité, d’inclusion dans les loisirs et d’enseignement. En milieu de mandature (2021), l’ensemble des communes signataires de la charte ont été invitées à établir un pré-bilan et à se porter candidates au label Handycity afin de mettre en avant leurs engagements et actions envers les personnes en situation de handicap.

Enfin, les communes candidates ont dû rédiger un rapport final en 2024, à la suite duquel une visite de la commune a été organisée pour constater les efforts fournis. Les labels seront remis tout au long du mois d’avril aux communes lauréates. Toutes les régions de la Fédération sont représentées. La province de Liège ainsi que la région de Charleroi et du Centre (Hainaut) comptent le plus grand nombre de lauréats, avec 14 communes retenues pour chacune. Elles sont suivies par le Brabant wallon et ses 11 lauréats. Du côté des provinces de Luxembourg et Namur, dix communes recevront le titre. A Bruxelles, dix communes seront également labellisées. La région de Mons Wallonie-Picarde comptera quant à elle 7 communes estampillées Handycity.

