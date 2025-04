Le “Jobcoach Mobile” inauguré à Molenbeek-Saint-Jean pour guider les jeunes vers l’emploi

“C’est toi le futur”, tel est le message porté par cette structure mobile qui se déplacera une fois par semaine dans différents quartiers de la commune bruxelloise.

Le “Jobcoach Mobile”, dispositif itinérant visant à accompagner les jeunes vers une mise à l’emploi ou vers une formation, a été inauguré mercredi à Molenbeek-Saint-Jean. L’initiative a été pensée de sorte à assurer une “présence sur le terrain, un accompagnement sur mesure et une réelle opportunité” pour celles et ceux qui peinent à intégrer les circuits classiques de l’emploi et de la formation. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable “Étangs Noirs”, à l’initiative de l’échevine Saliha Raïss (Vooruit), en collaboration avec les associations D’Broej et Art2Work. “Rien que dans le quartier Étangs Noirs, plus de 40% des jeunes sont au chômage. Ce chiffre alarmant nous a poussé à agir concrètement, mais de façon innovante”, a expliqué l’échevine, chargée du Développement territorial et des travaux Publics, de la Mobilité et des Compétences néerlandophones.

► Lire aussi | Le nombre de jeunes sans emploi ni formation en légère hausse, Bruxelles en tête

À travers des outils ludiques déployés à côté du Jobcoach Mobile (punching-ball original, questions impactantes, cartes artistiques introspectives, etc.), les associations porteuses du projet aiguilleront les jeunes vers un potentiel emploi ou une formation. “Un petit coup de pouce qui fera la différence”, espère l’élue socialiste. “On s’adresse aux gens qui ont envie d’aller de l’avant et de se construire un avenir”, a résumé le fondateur de Art2Work, Wim Embrechts. Dans l’espace public, “on est avant tout là pour échanger avec les intéressés sur leurs passions, leurs intérêts, ou encore leurs émotions”, a-t-il continué. Après une première rencontre sur le terrain, les associations pourront plus facilement orienter et accompagner le jeune vers des structures proposant des formations ou de l’emploi. Les lieux et horaires précis seront disponibles cette semaine sur le site art2work.be.

Belga – Photo : ESA Saint-Luc