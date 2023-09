Le Hangar fait danser 2500 personnes sur la place Rogier

Le Hangar a organisé son open air electro sur la place Rogier. C’est la première fois qu’un événement de ce genre a lieu à cet endroit.

Il avait été reporté de deux semaines : le Rogier Open Air a finalement attiré 2.500 fêtards ce samedi. Ils ont profité de 10 heures de musique techno sous l’auvent circulaire de la place.

Cinq DJs se sont relayés pour faire danser la foule : DJ Boring, Fiona, Luisa, Kappen et Yung Singh. D’origine italienne et suisse, Fiona a apprécié jouer son set à cet endroit si spécial : “C’est tellement unique de pouvoir jouer dans des lieux comme ça. C’est chaque fois un plaisir“, se réjouit-elle.

Ce sont les membres du collectif Hangar, avec TUESDAY tv, qui ont entrepris le défi d’organiser une fête pareille en plein cœur de Bruxelles. Ils l’avaient déjà fait au parc du Cinquantenaire et dans la zone du canal de Bruxelles. “Le concept, c’est d’utiliser des endroits iconiques dans le centre mais aussi en dehors de la ville et toujours mettre en valeur l’architecture du lieu et les artistes émergents et plus connus. C’est un lieu assez connu et iconique à Bruxelles et on a voulu explorer ce lieu pour la première fois“, explique Marvin Weymeersch, co-fondateur de Hangar.

Prochains rendez-vous du Hangar : le 17 septembre pour la journée sans voiture sur la place du Congrès, ainsi qu’une fête d’Halloween sur deux jours à Dillbeek.

■ Reportage de Perrine Hubinon, Maxime Dieu, Massimo Pane et Stéphanie Mira