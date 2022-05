Le gouvernement prépare l’introduction d’un système d’enregistrement et de contrôle des migrants

Le conseil des ministres a approuvé vendredi en première lecture un projet de loi porté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi qui prépare la Belgique à l’introduction du système européen d’entrée-sortie des migrants (EES). Celui-ci devrait être opérationnel à l’automne prochain.

Il s’agit d’un système d’enregistrement et de contrôle électronique aux frontières des pays de l’espace Schengen pour les migrants qui souhaitent rester dans l’UE pour un court séjour jusqu’à 90 jours. Les informations – une date d’entrée, une identité des empreintes digitales – seront conservées dans une nouvelle base de données européenne accessible à tous les États membres. Avec ce système, l’Office des Étrangers saura également quand la durée de séjour d’un migrant a été dépassée et s’il est reparti ou non dans son pays d’origine, selon le secrétaire d’État.

Avec l’introduction du nouveau système, Sammy Mahdi opte également pour l’introduction d’une déclaration d’adresse numérique lors d’un séjour en Belgique. Toute personne entrant dans l’UE sera enregistrée une fois et ne devra plus se rendre à la commune pour se faire enregistrer en cas de court séjour. Seule l’adresse de résidence doit encore être déclarée, ce qui sera possible par voie numérique.

Chaque année, plus de 200.000 personnes se rendent en Belgique avec un visa de court séjour. En réalité, ce nombre est beaucoup plus élevé, car de nombreux ressortissants de pays tiers peuvent se rendre dans l’UE sans visa.

Belga – Photo : Belga