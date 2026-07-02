Le Fonds du Logement se voit octroyer 5,1 millions d’euros de subventions

Il s’agit de subventions pour garantir le financement du programme de garanties locatives ou encore de l’accompagnement social du secteur locatif.

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi l’octroi de plusieurs subventions, d’un montant total de 5,1 millions d’euros, au Fonds du Logement. Selon la secrétaire d’Etat au Logement, Karine Lalieux (PS), les trois subventions offrent les moyens nécessaires pour garantir le financement, durant l’exercice 2026, du programme de garanties locatives, de l’accompagnement social du secteur locatif, ainsi que les frais de fonctionnement du programme Alliance Habitat.

Le gouvernement bruxellois a ainsi accordé un peu plus d’un million d’euros au programme de garanties locatives, qui facilite l’accès au logement locatif privé des ménages faibles ou modestes.

Le programme prévoit des prêts à la consommation à taux zéro destinés à constituer une garantie locative.

Le fonds mutualiste BRU-GAL, qui constitue une alternative pour les ménages ne pouvant bénéficier d’un prêt, prévoit, pour 2026, 750 prêts de garantie locative et 600 nouvelles adhésions au fonds, soit 1.350 contrats au total.

Logements à haute performance énergétique

Une subvention de 2,3 millions d’euros a par ailleurs été approuvée pour soutenir les missions d’accompagnement social du secteur locatif du Fonds du Logement. Celle-ci couvre principalement l’accompagnement social des locataires et des ménages sollicitant un prêt hypothécaire; ainsi que la gestion du registre des candidats-locataires, garantissant un traitement équitable des demandes.

La troisième subvention, d’un montant d’1,75 million d’euros, vise à couvrir les coûts de personnel et les frais de fonctionnement de la mise en œuvre du programme Alliance Habitat en 2026.

Celle-ci a notamment pour objectif la réalisation de 1.000 logements acquisitifs à haute performance énergétique pour des ménages à revenus faibles, modestes et moyens. Dans les faits, les logements bénéficient majoritairement à des ménages relevant des barèmes du logement social (69% des ventes en 2025; 86% en 2024).

Le programme est dans une phase de finalisation: 800 logements ont été réceptionnés sur les 1.000 prévus; 520 logements sont en développement; et 66 logements Alliance Habitat ont été vendus en 2025.

Belga – Photo : Belga