Le Filem’On, le festival de cinéma jeune public revient pour une 18ème édition avec un nouveau thème

Le festival international de cinéma jeune public de Bruxelles, Filem’On, célèbre cette année sa 18e édition sur le thème “Sérieux ?!”.

Du 23 octobre au 6 novembre, des dizaines de films, des ateliers et des rencontres avec des réalisateurs se tiendront dans une douzaine de lieux culturels de la capitale, annoncent l’organisation mardi dans un communiqué.

La sélection comprend des films pour un public âgé de 2 à 16 ans. Au programme: projections de courts métrages d’animation pour les tout-petits, documentaires, fictions et animations d’origine belge et internationale pour les enfants et adolescents.

Avec le thème “Sérieux ?!”, Filem’On souhaite attirer l’attention sur les problèmes et défis sociétaux, tout en jouant sur l’émerveillement et la surprise. “Le film est un moyen accessible pour inciter les enfants et les jeunes à réfléchir et à se mettre en contact avec d’autres perspectives“, souligne la directrice du festival, Hilde Steenssens. “Regarder un film ensemble et en discuter ensuite engendre des conversations passionnantes, éducatives mais aussi critiques.”

Dépaysement, animaux, nature, voyage dans le temps… La programmation brasse un grand nombre de genres et de sujets, sans oublier les films primés dans d’autres festivals bruxellois, comme le documentaire “Maydegol” (récompensée d’une mention spéciale dans la section Generation 14plus de la Berlinale, dédiée aux adolescents) et l’envoi belge aux Oscars, “Julie se tait”.

Pour les adultes nostalgiques, la Cinematek diffusera également des classiques du film jeunesse comme Matilda, Fifi Brindacier ou encore Chicken Run.

Belga – Photo : Belga Image