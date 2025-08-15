Le Festival XRDS fera vibrer Anderlecht vendredi et samedi

Le festival de musique électronique XRDS – Crossroads Festival s’ouvrira vendredi au parc des étangs à Anderlecht, sous les viaducs de l’E19. Organisé par le Fuse, célèbre club techno bruxellois, le festival accueillera plus de cinquante artistes confirmés et émergents, belges et internationaux, sur trois scènes.

Plusieurs collaborations entre DJ’s sont au programme avec, notamment, DJ Nobu et GiGI FM ainsi que Kode9 et Timp Reaper. Vendredi, Planetary Assault System jouera un liveset intense et la Britannique Jane Fitz proposera un mix éclectique de Trippy House et de techno hypnotique.

Samedi, la DJ allemande Helena Hauff interprétera ses morceaux s’inspirant de l’acid house, de l’Electronic Body Music (EBM) et de la musique industrielle. Le même jour, c’est le Japonais Yousuke Yukimatsu qui s’installera en tête d’affiche. Il a conquis la scène club internationale avec des sets survoltés, où il mêle sans complexe des genres comme le métal, l’électronique japonaise et le travail d’icônes de la pop comme Billie Eilish. Sa percée est survenue après un set viral pour Boiler Room en 2024, visionné des millions de fois depuis. L’ascension de Yukimatsu est particulièrement notable car il n’a débuté sa carrière de DJ à temps plein qu’à 46 ans, après une grave maladie.

Les festivaliers et festivalières apprécieront par ailleurs les sets d’autres figures de la scène électronique, à l’instar du roi du dancefloor berlinois Patrick Mason, de l’Anversois Pegassi, du DJ allemand Rodhad et de la Bruxelloise Zouzibabe.

Cette année, les organisateurs ont mis en place plusieurs nouveautés, comme des parcours repensés et un aménagement modifié pour améliorer la circulation. Le site du festival est accessible dès midi en transports en commun, à vélo et via un système de navettes payantes au départ de plusieurs villes de Belgique. La programmation se poursuivra jusqu’aux petites heures du jour lors d’afterparty’s au Fuse.

