Le festival Sculptura revient pour une deuxième édition du 19 janvier au 10 mars

La deuxième édition du festival Sculptura se déroulera du 19 janvier au 10 mars. L’événement, principalement logé au cœur de l’imposante Gare maritime de Tour & Taxis, propose au public de découvrir les œuvres de quelque 40 artistes européens, articulées autour du thème “Arts moves, art connects”.

Particularité de cette année, le festival s’étend et s’insère dans l’espace public. En plus de l’exposition à la Gare Maritime, un parc de sculptures sur le site de Tour & Taxis et des expositions dans divers lieux de la capitale (notamment au Pixel Museum, au Migration Museum à Molenbeek et à l’hôtel The Dominican) viennent s’ajouter au programme.

“L’objectif de cette rencontre est d’encourager le public à s’attarder sur la sculpture et de l’amener à regarder consciemment ce qu’il croise dans la ville“, souligne Be Culture.

Avec des artistes venus des quatre coins de l’Europe – dont le Belge Gery De Smet, l’Italien Giuseppe Licari, l’Espagnole Julia Spínola ou encore la Russe Alexandra Dementieva – le festival a été reconnu comme activité culturelle officielle sous le label de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne.

La relation entre l’art et la démocratie sera par ailleurs mise à l’honneur, avec l’exposition d’une sélection de sculptures de la collection du Parlement européen. Faisant dialoguer “des approches, des styles et des origines culturelles diverses“, l’exposition, par son caractère immersif, encourage “une compréhension approfondie de la manière dont l’art contribue à façonner notre société démocratique et ses valeurs“.

“Sculptura a pour objectif de devenir une référence en matière de sculpture dans la ville, mais aussi au centre de l’Europe“, déclare ainsi l’organisateur, Äke Verstraelen.

Afin de garantir l’accessibilité et l’inclusivité du festival, ce dernier est gratuit. Les 12 installations du parc Tour & Taxis y seront par ailleurs exposées pendant un an.

Belga

■ Interviews de l’artiste allemand Marin Kasimir et Äke Verstraelen, créateur de l’ASBL Brussels Sculpture Festival