Le festival Balkan Trafik met la culture balkanique à l’honneur à Bruxelles jusqu’à samedi

Au programme, des orchestres, des groupes de rap, des formations de musique traditionnelle ou encore Manu Chao acoustic se produiront sur la scène installée place De Brouckère. Des expositions, des débats, de la danse ou du cinéma sont également organisés durant les trois jours de festivités.

La richesse culturelle et musicale des Balkans est mise à l’honneur de jeudi à samedi inclus au coeur de Bruxelles à l’occasion de la 18e édition du festival Balkan Trafik.

Après sa longue absence, Manu Chao revient pour se produire jeudi soir dans la capitale européenne, cette-fois accompagné du guitariste italo-argentin Lucky Salvadori et du percussionniste galicien Miguel Rumbao pour former le trio “Manu Chao acoustic”.

Des tubes du chanteur franco-espagnol comme “Clandestino” ou “Proxima Estacion Esperanzah” sont notamment au programme du concert du premier jour du festival. Unza Unza Orchestra, également connu sous le nom du No Smoking Orchestra, l’Amsterdam Klezmer Band et Daan s’associent pour une création inédite. “Unza Unza Orchestra injecte son esprit punk-rock des Balkans et l’Amsterdam Klezmer Band apporte son énergie vibrante et ses mélodies traditionnelles, tandis que Daan, en tant qu’invité spécial, amène une touche belge unique avec son rock alternatif”, ont souligné les organisateurs.

Gagnants Eurovision

Parmi les autres invités, on note également la présence du groupe ukrainien de hip-hop Kalush Orchestra, vainqueur de l’Eurovision en 2022. Le groupe se démarque par la fusion d’éléments de musique ethnique avec une production sonore moderne, des danses hip-hop et des paroles en ukrainien. Le festival ne mise donc pas uniquement sur les Balkans et vise, à plus large échelle, à mettre en avant des artistes issus de pays qui “aspirent à l’intégration européenne” comme l’Ukraine ou la Moldavie.

La formation espagnole Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, qui mêle musique klezmer, jazz manouche et musique rom, viendra interpréter, quant à elle, des mélodies envoûtantes des Balkans, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Zarina Prvasevda, une artiste émergente de Macédoine du Nord et Koza Mostra, des rockeurs gipsy-punk de Grèce qui fusionnent les styles rock, ska, métal et punk, entrelacés avec la musique traditionnelle grecque, figurent également parmi les artistes qui se produiront sur la scène bruxelloise.

En parallèle des concerts, le festival Balkan Trafik propose une immersion dans la culture de cette péninsule avec le Balkan Village. Les festivaliers pourront découvrir des food trucks aux saveurs balkaniques, un bar à vin régional, des ateliers de danse, des expositions photos et BD, ainsi que des rencontres avec les communautés locales.

Belga