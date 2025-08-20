Le “facilitateur” Yvan Verougstrate poursuivra ses consultations jeudi, recontre avec le MR programmée

Le “facilitateur” Yvan Verougstraete poursuivra jeudi son tour de discussions avec les partis bruxellois, le MR n’ayant pas encore pu passer pour des questions d’agenda. Une délégation des libéraux francophones rencontrera le président des Engagés en fin de matinée, indique le cabinet de ce dernier.

L’ambition était de boucler sur trois jours (lundi-mercredi) des entretiens avec chaque formation démocratique de la capitale, toujours en manque de gouvernement régional 14 mois après les élections : à part le Vlaams Belang, d’extrême-droite, la Team Fouad Ahidar, qui a décliné l’invitation, et le MR attendu jeudi, tous les partis ont été entendus, apportant “propositions concrètes et chiffrées”, indique le cabinet d’Yvan Verougstraete. En ce compris le PS, qui a été reçu mercredi, pour un entretien qui a duré deux heures.

“Le climat était très positif et constructif, avec beaucoup d’écoute”, a observé le chef de file du PS bruxellois Ahmed Laaouej en fin d’après-midi. Une méthode de travail qui augure de bonnes choses pour la suite, indique-t-il. Sur une série de thèmes, du logement à la mobilité en passant par la cohésion sociale, les socialistes ont pu exposer leur vision des choses. “Le gros morceau étant bien sûr le budget”.

Le refus des socialistes francophones de gouverner avec la N-VA, présenté par d’autres comme l’élément qui a bloqué jusqu’ici la formation d’un gouvernement majoritaire, a-t-il été abordé ? “Nous nous sommes concentrés sur le fond”, indique Ahmed Laaouej.

Le “facilitateur” ne s’exprimera pas sur le contenu avant d’avoir vu tout le monde. Il recevra donc une délégation du MR en fin de matinée jeudi, dans un lieu encore à déterminer.

Le président des Engagés avait annoncé la semaine dernière avoir été “mandaté” en tant que facilitateur par quatre partis, le sien ainsi que Groen, Vooruit et le CD&V. De quoi “relancer la dynamique” à Bruxelles, où le gouvernement est en affaires courantes depuis plus d’un an.

Belga

■ Informations en direct de Vanessa Lhuillier dans Le 18h.