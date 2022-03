Le duel : comment les communes réagissent à la réforme régionale du stationnement ?

Les tarifs de stationnement, à Bruxelles, vont augmenter selon un accord trouvé au sein du gouvernement régional en décembre dernier. Alors comment réagissent les communes face à cette réforme ? Pour répondre à cette question, Philippe Boïketé, premier échevin, en charge notamment du stationnement à Saint-Josse et Yves Rouyet (Ecolo), échevin de la mobilité à Ixelles, sont les invités de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu.

La réforme du stationnement en région bruxelloise prévoit l’augmentation de la carte riverain de 10 à 15 euros, du prix à l’horodateur pour 30 minutes de stationnement de 0.50 euro à 0,90 euro et de la redevance forfaitaire de 25 à 40 euros.

Injuste pour les ménages les plus faibles

Evere, Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Josse ont remis un avis défavorable à cette réforme du stationnement. À Saint-Josse, son premier échevin, Philippe Boïketé cela impacterait le pouvoir d’achat des Tennoodois ; “cette réforme tarifaire est particulièrement injuste et elle va toucher les ménages les plus faibles. (…) Ces derniers temps, on vit des situations particulièrement difficiles. C’est le retour de la vie chère, ce sont les factures d’énergie des ménages qui augmentent, ce sont les prix des carburants qui augmentent, ce sont aussi les prix de certains produits et matières premières qui suivent la même tendance“.

Selon M. Boïketé, l’utilisation de la voiture est “un outil essentiel” pour les familles bruxelloises.

“Favoriser la rotation“

De son côté, Yves Rouyet (Ecolo), échevin de la mobilité à Ixelles, précise que l’augmentation du tarif des cartes riverain ne changera pas à Ixelles puisque le tarif était déjà fixé à 15 euros pour la première voiture. “Ce prix est dérisoire par rapport au coût de l’automobile et l’espace que prend une voiture dans l’espace public“, soutient M. Rouyet.

Avant d’expliquer que selon lui “il y a un double problème. On n’a pas pas assez de places pour garer toutes les voitures, il faut donc faire des choix qui ont été faits en faveur des habitants. C’est pour ça qu’on a des cartes de riverains très peu chers et qu’il y a des propositions d’augmentation des horodateurs pour les gens qui viennent d’ailleurs et stationnent en ville. L’objectif n’est pas de faire payer les gens mais de favoriser la rotation (…) Dans les noyaux commerçants en particulier, il faut faire en sorte que les quelques places qui sont là soient utilisées par le plus de voitures possible“.

