Le DJ Henri PFR travaille sur un morceau avec la bruxelloise Ozya pour l’Eurovision

Les deux bruxellois proposeront le morceau à la délégation belge.

Dans une interview accordée au média suisse Le Matin, Henri PFR, DJ bruxellois, a fait une grande annonce : “En ce moment, je bosse sur un morceau que j’aimerais proposer pour l’Eurovision, mais c’est hors de mon univers, donc ce ne sera pas sous mon nom”. Il a précisé que ce morceau serait pour une autre artiste, bruxelloise elle aussi : Ozya. “Le titre est très Eurovision : violons, chœurs…“, indique-t-il encore.

“Au départ, on s’est retrouvés en studio avec Ozya (…) pour bosser sur un morceau pour moi. Au début, rien ne sortait vraiment, et puis, d’un coup, on part sur de la pop et là, magie : en 30 minutes, un truc fort se passe“, poursuit-il. “Le morceau est génial, mais clairement trop loin de mon univers. (…) Du coup, je vais le proposer à la délégation belge. Je sais qu’ils se réunissent la semaine prochaine. Quoi qu’il arrive, j’espère que le morceau sortira d’une manière ou d’une autre.”

Rédaction – Photos : Belga/Facebook