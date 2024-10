Le deuil périnatal, “encore un sujet tabou”: un projet pour venir en aide aux familles va voir le jour

C’est très certainement l’un des drames les plus durs à vivre pour un être humain: le décès d’un enfant. Quand celui-ci arrive in utero, à la naissance ou dans les quelques jours suivant la naissance, on parle de deuil périnatal. Ce 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation à cette réalité.

Pour Virginie Eeman, productrice de récits de vie et accompagnante spirituelle, le deuil périnatal, n’est pas assez pris en compte. “C’est encore un sujet tabou“, estime-t-elle, alors que cela touche à peu près 1000 familles par an.

C’est pour cette raison que Virginie Eeman a décidé de mettre en place le projet “8 femmes”, qui verra le jour en janvier. L’idée est de se baser sur la force du groupe pour en parler. “Quand vous mettez 8 femmes ensemble qui ont un point de vie en commun, il se passe beaucoup de choses“.

“C’est un accompagnement en trois parties. La première, les personnes viennent et on l’occasion de raconter leur histoire, laisser un témoignage, comme un podcast privé. Ensuite, on a des écoutes collectives de chaque témoignage pendant huit semaines, suivie d’une pratique thérapeutique, un soin de groupe. En fin de parcours, on se retrouve toutes ensemble pour une retraite dans la nature pour se reconnecter à soi et vivre pleinement cette épreuve“, décrit-elle.

■ Interview de Virginie Eeman réalisée par Vanessa Lhuillier