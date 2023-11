Le Delhaize Hankar à Auderghem est le deuxième franchisé à ouvrir à Bruxelles

Demain, mardi 7 novembre, le nouvel exploitant et l’équipe du Delhaize Hankar à Auderghem accueilleront les clients. L’ouverture en tant que supermarché Delhaize indépendant est un moment important pour le nouvel exploitant, les collaborateurs et les clients du Delhaize Hankar.

Mathieu Van Heuverswyn et Hadrien de Cartier sont désormais à la tête du Delhaize Hankar. “La reprise du Delhaize d’Hankar a été pour moi une évidence. Suite à 9 ans à occuper différents postes au sein de Delhaize, j’ai toujours rêvé de me lancer dans l’entreprenariat. Le retail me passionne au quotidien et l’emploi que j’ai préféré durant mon parcours a été celui de directeur de magasin. Je connais très bien ce magasin et la commune pour avoir habité à quelques enjambées de celui-ci, je suis également toujours actif dans un club de sport d’Auderghem. Différents éléments importants à nos yeux ont fait que notre choix s’est tourné vers Hankar tels que les collaborateurs enthousiastes, l’attractivité commerciale et l’ambiance de ce magasin. Nous avons hâte d’accueillir les premiers clients au Delhaize Hankar”, partage Mathieu.

“L’idée de me lancer dans l’affiliation m’a traversé l’esprit à plusieurs reprises au cours de ma carrière au sein de Delhaize. Retrouver le terrain et accompagner les équipes dans les différents challenges commerciaux sont sources d’énergie dans mon quotidien professionnel. Mon but était de trouver une structure de magasin avec un certain caractère familial. Hankar répondait à ces critères de choix. L’envie est grande de passer du temps avec les équipes, être à l’écoute des besoins des clients et de redéployer une dynamique commerciale au sein du magasin qui regorge d’opportunités”, ajoute Hadrien.

Expérience d’achat agréable

Le Delhaize Hankar a été bâti selon un tout nouveau concept de magasin où l’accent est mis sur la fluidité et l’efficacité, l’innovation et l’inspiration. Dans ce supermarché, le client et son expérience occupent donc une place centrale ; l’assortiment et la convenance priment. Les clients qui recherchent l’inspiration, la qualité, les nouveautés et la commodité pendant leurs courses y trouveront assurément leur bonheur, et ils sont de plus en plus nombreux. ​ ​Le Delhaize Hankar en quelques chiffres emploie 68 collaborateurs.

Maintien du Delhaize Collect

Même si le supermarché est désormais géré par des propriétaires indépendants, les clients peuvent y bénéficier du service Collect. De fait, les produits commandés sur delhaize.be peuvent toujours être retirés au Delhaize Hankar. Mathieu, Hadrien et leur équipe sont prêts et se réjouissent d’accueillir leurs clients dès demain. “Chaque client que nous recevrons demain sera particulièrement choyé. Nous offrirons à chaque visiteur un cadeau de bienvenue”, déclarent Mathieu et Hadrien. À partir de janvier 2024, le Delhaize Hankar ouvrira le dimanche.

Le Delhaize Mustaard est le premier supermarché bruxellois à avoir ouvert ses portes, après être passé d’intégré à franchisé, il y a 3 semaines. Aucune action syndicale n’a été menée ce jour-là.

La rédaction – Photo : Belga/Benoit Doppagne