Le défenseur d’Anderlecht Killian Sardella prolonge jusqu’en 2028

Killian Sardella a prolongé de trois ans, jusqu’en 2028, son contrat à Anderlecht, a annoncé le RSCA jeudi.

“Il y a eu beaucoup de moments la saison dernière qui m’ont poussé à rester au RSC Anderlecht”, a indiqué Sardella dans le communiqué du club. “La joie que j’ai ressentie lors de mon premier but, mais aussi mon retour de blessure où mon nom a été scandé par tout le stade. Autant de moments qui ont renforcé les liens avec le club et les supporters. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner au club, je suis donc très heureux et fier de prolonger mon séjour ici.”

Le CEO Sports Jesper Fredberg a souligné que Sardella “a fait de grands progrès, en particulier la saison dernière. Physiquement et techniquement, il nous convient parfaitement, mais il a également progressé et montré beaucoup de caractère la saison passée. Nous pensons qu’il y a encore plus de potentiel à exploiter, et nous sommes donc impatients de le voir franchir les prochaines étapes.”

Formée à Neerpede, Killian Sardella, 22 ans, avait signé son premier contrat pro au Sporting en 2018, peu après l’arrivée de Marc Coucke au Parc Astrid, en même temps que d’autres promesses mauves, parmi lesquelles Jeremy Doku, Yari Verschaeren, Anouar Ait El Hadj ou Antoine Colassin, entre autres. Lancé en équipe A par Vincent Kompany en août 2019, Sardella avait prolongé une première fois son contrat, jusqu’en 2025, en juin 2020.

La saison dernière, le défenseur, international espoirs, a joué 34 matchs avec les Mauves, terminant la saison avec un but et cinq assists. Sardella était titulaire lors du premier match d’Anderlecht le week-end dernier contre Saint-Trond (1-0). Le RSCA se rendra à l’Antwerp samedi pour le compte de la 2e journée de championnat

Belga