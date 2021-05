Le Covid réduit-il le nombre de Bruxellois ?

Le Bureau fédéral du Plan et Statbel ont publié de nouvelles prévisions démographiques qui tiennent compte de l’impact potentiel de la crise liée à la covid-19 sur l’évolution de la population.

Selon les prévisions actuelles, et pour la première fois depuis 25 ans, la Région bruxelloise connaîtrait une diminution de plus de 3 000 habitants en 2020. C’est ce qu’a annoncé le ministre bruxellois en charge des Statistiques, Sven Gatz. Selon l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), la cause de cette diminution serait la surmortalité et la baisse de la migration internationale en 2020 en raison de la fermeture des frontières européennes.

Hausse de 20% des décès en 2020

Les chiffres (provisoires) de la mortalité à Bruxelles indiquent une augmentation de plus de 2 000 décès en 2020, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à 2019. Les mois d’avril et de novembre ont été particulièrement meurtriers. Selon les prévisions démographiques, la surmortalité devrait diminuer sensiblement en 2021 et revenir à la normale à partir de 2022.

Diminution de moitié du nombre de migrations

Avec la fermeture des frontières en mars 2020, les perspectives démographiques prévoient également une diminution de moitié du nombre de migrations depuis et vers l’étranger. Le solde migratoire international, qui est la différence entre le nombre d’immigrations et le nombre d’émigrations, diminuerait de 60% en 2020.

Naissances

Le nombre de naissances en 2020 n’aurait pas été affecté par la Covid-19. Cependant, à partir de 2021, les prévisions régionales montrent une légère baisse de la fécondité. En effet, en raison de la crise sanitaire, un nombre plus important que d’habitude de plans de formation ou d’extension de la famille aurait été reporté ou annulé l’année précédente.

Rédaction – Photo : Belga