Le coût de la rénovation des façades du Palais de Justice estimé à 128 millions d’euros

Le coût total de la rénovation de la façade du Palais de Justice à Bruxelles est estimé à quelque 128 millions d’euros, a répondu la ministre Vanessa Matz (Les Engagés) à la députée N-VA Kristien Van Vaerenbergh qui l’interrogeait sur le sujet.

Situé sur la Place Poelaert, le bâtiment est caché par les échafaudages depuis de nombreuses années. La restauration de ses façades doit se dérouler en quatre phases. La première – qui concerne la façade avant – a débuté en 2023 et se poursuivra jusqu’au début de l’année 2026. La deuxième phase s’attaquera aux façades du socle sous le dôme. Ces travaux sont prévus de 2026 à 2029. Enfin, les troisième et quatrième phases s’étendront respectivement jusqu’en 2032 et 2034 respectivement, mais ce calendrier dépendra de l’avancement des phases précédentes et des études préparatoires.

Une forte augmentation des prix ces dernières années

Le Palais de Justice est un bâtiment classé, qui a plus de 140 ans et dont la restauration est très complexe, a expliqué le ministre. Le fait que le bâtiment soit utilisé pendant les travaux rend par ailleurs les choses plus difficiles d’un point de vue logistique et pratique, a-t-elle ajouté.

Selon cette dernière, il est difficile de donner une estimation précise du coût total mais en tenant compte des premiers résultats de la phase 1, de l’étude de restauration de la phase 2 et de la forte augmentation des prix ces dernières années, le coût des études et des travaux sur l’ensemble des façades est estimé à 128 millions d’euros, a-t-elle dit.

2,7 millions… pour les échafaudages

De son côté, la députée N-VA se réjouit de la perspective d’un Palais de Justice sans échafaudage, même si ce n’est que dans une dizaine d’années. Elle pointe toutefois le montant “énorme” – quelque 2,7 millions d’euros – déboursé pour l’achat, la location et la rénovation des échafaudages. “Ce coût est bien sûr lié à la durée de l’ensemble du processus de rénovation. Le Palais de Justice est malheureusement devenu un symbole de la stagnation administrative et de la complexité institutionnelle de ce pays“, a estimé l’élue nationaliste.

Quant à la restauration de l’intérieur du Palais, l’étude sur le sujet devrait être mise sur la table dans le courant de cette année. Il est prévu que l’ensemble de l’intérieur soit restauré, rénové et redécoré de manière à retrouver l’aspect originel du bâtiment tout en l’adaptant aux besoins d’une justice moderne et aux exigences contemporaines en matière de durabilité et de techniques

