Le Conseil musulman de Belgique condamne l’attentat

Le Conseil musulman de Belgique, l’organe représentatif du culte islamique, a condamné avec la plus grande fermeté l’attentat commis à Bruxelles lundi soir et qui a coûté la vie à deux personnes. Il a appelé les autorités “à la plus grande fermeté pour protéger notre communauté nationale et pour faire la lumière le plus rapidement possible sur cette importation de conflits qui ne nous concernent pas”.

Un homme a ouvert le feu dans la capitale lundi soir, tuant au moins deux personnes et en blessant grièvement une troisième. L’assaillant, qui a exprimé des motivations terroristes sur les réseaux sociaux, reste en fuite. “Le Conseil musulman de Belgique et les ministres du culte musulman redoubleront d’efforts, pour la part qui les concerne, pour contrecarrer cette idéologie mortifère et son impact dévastateur”, ajoute l’organe dans un communiqué.

Présentant ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, il a appelé “à la solidarité et à la vigilance, mais aussi à la pondération et au refus de la stigmatisation en ces moments difficiles”.

Belga