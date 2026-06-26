Le conseil communal d’Anderlecht suspendu après de vives tensions

La séance du conseil communal d’Anderlecht de jeudi soir a viré à l’affrontement.

En cause: des interpellations de riverains portant sur la propreté publique et le bilan de l’échevin compétent, Achille Vandyck.

Depuis le public, plusieurs habitants ont successivement pris la parole pour fustiger son manque de réponses à leurs questions, sans que la tension retombe entre les prises de parole.

Face à l’agitation croissante dans la salle, le président Gaëtan Van Goidsenhoven a dû intervenir à plusieurs reprises pour ramener l’ordre. Il a notamment rappelé les règles du règlement d’ordre intérieur, non sans souligner que la séance avait déjà cumulé “40 infractions au règlement d’ordre intérieur depuis le début”.

Des citoyens ont continué à s’exprimer à voix haute malgré ses rappels, forçant finalement une suspension de séance de plusieurs minutes avant que les débats puissent reprendre.