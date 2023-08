Le collectif “stop5G.be” veut faire annuler l’ordonnance bruxelloise

Tout comme il l’avait fait au printemps dernier contre le décret wallon, le collectif stop5G.be a annoncé lundi sa décision d’introduire devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation contre l’ordonnance bruxelloise autorisant le déploiement de cette nouvelle génération de téléphonie mobile.

Le collectif entend ainsi s’opposer à “l’indigence intellectuelle et morale ainsi qu’au mépris du gouvernement et du parlement bruxellois pour la santé des citoyens et son déni des conséquences écologiques du déploiement de la 5G en matière de consommation d’énergie, de dérèglement du climat et d’extraction de ressources non renouvelables“, selon un communiqué.

Le 17 février dernier, après des années de discussions, l’assemblée bruxelloise avait définitivement validé le déploiement de la 5G dans la Région capitale, autorisant au passage une hausse de la norme d’émissions jusque-là en vigueur à Bruxelles.

Selon stop5G.be, la décision permet une multiplication par cinq de l’impact que peut subir tout habitant de la Région du fait des antennes de téléphonie mobile et d’autres sources d’émission de champs magnétiques liés aux radiofréquences utilisées.

Le collectif y voit une “nouvelle agression de la santé des Bruxellois et l’accélération de la destruction de l’environnement“.

Belga – Photo : Belga / Yorick Jansens