Le Code de la voie publique entrera en vigueur le 1er septembre 2026

Ne dites plus code de la route mais code de la voie publique. Présenté en décembre dernier, il a été ratifié hier par le Roi et entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Ce nouveau code articulé autour de cinq piliers doit “permettre et favoriser une mobilité plus sûre et toujours moins polluante, qui ne place plus l’automobiliste au centre”.

► Des explications de Camille Paillaud / image : Belga

De nouveaux symboles pour les trottinettes et vélos-cargos, la possibilité de traverser en diagonale pour les cyclistes et piétons, de nouveaux signaux de danger et des panneaux plus lisibles et non-genrés: ce sont quelques-uns des remaniements du code de la route. Celui-ci s’articule autour de cinq piliers. Il vise, ainsi, à rééquilibrer la place donnée à chaque usager, à valoriser les mobilités actives, à renforcer la sécurité routière, à assurer clarté, cohérence et lisibilité. Enfin, il est plus moderne, ne plaçant plus uniquement l’automobiliste au centre.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le traditionnel code de la route devient le code de la voie publique. “La mobilité automobile n’est plus la norme par défaut”, avait épinglé le ministre Gilkinet. “Elle ne peut donc plus revendiquer le monopole de la route. Nous aurons désormais un code qui réglemente un partage équitable de la voie publique pour toutes et tous.” Si l’approche a changé, il ne s’agit pas d’une révolution totale en matière de règles.

Il sera possible de traverser certains carrefours en diagonale, “comme au Japon.” C’est également la fin du stationnement alterné semi-mensuel et l’interdiction de s’arrêter, en plus de l’interdiction de stationner, sur une bande de bus, une piste cyclable ou une place pour personne handicapée. Il sera, en outre, interdit de tripler et ce, en toutes circonstances. Les panneaux de signalisation vont, eux aussi, être modifiés. Ils seront désormais plus “inclusifs”. “Bien entendu, les anciens et nouveaux panneaux coexisteront.

Le changement sera progressif et dépendra des budgets disponibles”, avait précisé le ministre de la Mobilité.

Huit nouveaux signaux de danger feront également leur apparition le long de la voie publique.

Cliquez sur les images pour un aperçu des principaux changements: