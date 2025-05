Le cirque du soleil revient à Bruxelles : rencontre avec l’un des artistes

C’est un spectacle qui en met plein les yeux. Le cirque du soleil revient à Bruxelles avec une version revisitée d’Alegria.

Pour cette nouvelle version, 54 acrobates, clowns, musiciens et chanteurs lui donneront une nouvelle vie, pour le plus grand bonheur des amateurs et amatrices de cirque contemporain. Parmi les artistes, Ghislain Ramage, un ancien élève de l’Ecole supérieure des Arts du Cirque à Anderlecht. 15 ans après son diplôme, il revient là où tout a commencé. Rencontre.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Anna Lawan et Laurence Paciarelli