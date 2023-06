Le CHU Brugmann fête ses cent ans : retour sur un siècle d’histoire bruxelloise

Les grandes premières

Au cours des décennies, l’hôpital Brugmann poursuit son développement, et sa modernisation. Brugmann est alors à la pointe de la médecine, et les professionnels de la santé multiplient, année après année, les grandes premières, et les avancées notables. “Les médecins qui s’occupaient de l’insuffisance rénale ont été les premiers en Belgique à faire des dialyses et des transplantations rénales. Le premier chef de service de chirurgie, Albert Hustin, a eu un rôle fondamental pour généraliser la technique de transfusion sanguine, qui a évidemment sauvé des millions de vies“, explique le professeur Daniel Désir.

En 1973, le professeur Georges Primo est également le premier à réaliser une transplantation cardiaque en Belgique. “Le professeur Primo n’est pas le premier à avoir fait une transplantation dans le monde, mais il avait acquis toutes sortes de techniques chirurgicales autour des opérations conventionnelles et de la circulation extra-corporelle. Et il a jugé que le moment était opportun quand l’équipe s’est constituée, avec ceux qui maîtrisaient les techniques d’immunologie et de réanimation. Cette opération a été un succès“, raconte Daniel Désir.

Pousser les murs, et moderniser

Mais au fil du temps, l’hôpital vieillit, et la volonté de pousser les murs devient de plus en plus forte. Dans les années 1980, une nouvelle unité de psychiatrie voit le jour au Nord du site, dans de nouveaux bâtiments, qui conservent néanmoins une structure pavillonnaire, comme celle voulue par Horta. La décennie suivante, la construction de nouvelles ailes modernes est décidée, et est confiée à l’architecte Philippe Samyn. Le défi est alors de faire rentrer l’hôpital dans une nouvelle époque, tout en conservant l’héritage du maître de l’Art nouveau. “Tous les travaux sont faits de manière constante dans le respect de l’architecture Horta. C’est un souci quotidien d’essayer d’harmoniser les nouvelles constructions avec les anciennes“, nous confie en 2001, lors de la pause de la première pierre, le directeur technique de l’époque, Eddy Van den Plas.

Reportage à l’occasion de la pose de la première pierre du chantier (2001)

Reportage de Murielle Berck