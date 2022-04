Le chanteur Arno est décédé ce samedi

le chanteur et compositeur belge Arno est décédé samedi à l’âge de 72 ans. Le rockeur originaire d’Ostende, surnommé parfois le “Tom Waits belge”, a marqué de son empreinte la scène musicale belge et internationale avec des reprises et des chansons telles que “Les Filles du bord de mer” ou encore “Putain putain”.

Arno, de son vrai nom, Arnold Charles Ernest Hintjes est né à Ostende le 21 mai 1949. Sa première apparition sur la scène musicale est datée de 1969, lors d’un festival d’été à Ostende. Entre 1972 et 1975, il fait partie du groupe Freckle Face. Puis il forme un duo avec Paul Decouter au sein du groupe Tjens Couter en 1975. Vers 1977, Arno et Decouter forment TC Bland en compagnie de Ferre Baelen et Rudy Cloet. La formation devient TC Matic en 1980, lorsque Serge Feys les rejoint aux claviers. Le groupe sort son premier album en 1981. Ensemble, ils composent plusieurs titres phares comme “Elle adore le noir” ou “Putain putain“.

Un premier album solo en 1986

Arno se lance dans une carière solo en 1986 avec un premier album à son nom, et essentiellement en anglais. Il sort en 1988 un second album, “Charlatan” dans lequel il reprend “Le Bon Dieu” de Jacques Brel. En 1991, on retrouve le chanteur eu sein de la formation Charles et les Lulus à l’occasion d’un album. Entouré de Roland Van Campenhout et d’Adriano Cominotto, il reprend des classiques du blues. En 1993, Arno reprend sa carrière solo et sort “Idiots savants“, qui comprend la fameuse reprise de la chanson d’Adamo “Les Filles du bord de mer”. Le chanteur se tourne vers le monde du cinéma en 1996. Il joue un maître nageur homosexuel dans le film du réalisateur belge Jan Bucquoy, “Camping Cosmos“. Arno enchaîne ensuite des collaborations, notamment en 1999 avec l’Américaine Beverly Jo Scott. En 2004, il sort un album écrit entièrement en français, “French Bazaar”. L’opus est récompensé par une Victoire de la Musique en 2005 dans la catégorie du meilleur album pop-rock de l’année. L’artiste sortira encore plusieurs albums en néerlandais, français ou encore multilingues au cours des années qui suivent, dont “Live in Brussels”, “Jus de Box” ou encore “Covers Cocktail“. En 2012, le chanteur sort “Future Vintage“.

Des collaborations avec Julien Doré et Stromae

Il multiplie y les collaborations avec des artistes comme Julien Doré, Stromae, Axelle Red et Berverly Jo Scott. Viendront ensuite “Human Incognito” et “Santeboutique“, le dernier, sorti en 2019. C’est cette année-là, en novembre, qu’on lui diagnostique un cancer du pancréas. Il le rendra public en début d’année suivante, se voyant contraint d’annuler plusieurs dates de concert. Arno avait deux fils.

