Le centre de collecte du Palais 11 ferme ce mercredi : “La générosité des gens a été inouïe”

Plus de 500 tonnes de matériel ont été récoltées en une semaine. Le centre fermera ses portes ce mercredi à 18h.

“La générosité des gens a été inouïe“. C’est avec émotion et satisfaction qu’Ugur Caliskan, coordinateur de la logistique au Palais 11, regarde la semaine qui vient de s’écouler. Après l’annonce des séismes en Turquie et en Syrie lundi dernier, un centre de collectes a rapidement été mis en place dans cet espace de 20.000 m². Derrière cette initiative : un consortium de médias et d’associations belgo-turcs. “Nous avons profité de notre résonance à Bruxelles pour lancer cette initiative“, explique Ugur Cliskan, du média Sky Live.

Très vite, une importante logistique a été mis en place en collaboration avec les différents transporteurs du pays. “En tout, plus de 70 camions, 17 conteneurs via le port d’Anvers et cinq cargos par avion ont été envoyés“, détaille le coordinateur. “Dix camions doivent encore être envoyés d’ici le 19 février.” Pour s’assurer de la bonne arrivée à destination, une conversation Whatsapp entre les différents transporteurs a été mis en place ainsi qu’un système de géolocalisation.

1.000 bénévoles par jour

Au Palais 11 aussi, une logistique très importante a été mise en place. “Chaque jour, nous avions presque 1.000 personnes qui se présentaient comme bénévoles“, se réjouit Ugur Caliskan. Une aide plus que bienvenue pour trier, empaqueter et transporter l’aide qui affluait.

Parmi le matériel récolté, beaucoup de denrées alimentaires, de vêtements d’hiver, de tentes, de produits hygiéniques, mais aussi des générateurs et des toilettes mobiles achetés grâce aux dons financiers. Les hôpitaux et médecins bruxellois ont également participé à cet élan de solidarité en fournissant du matériel et de nombreux médicaments.

Nouvelle phase

Si le consortium a décidé de mettre un terme à cette collecte ce mercredi à 18h, c’est pour entrer dans une nouvelle phase. “Dans un premier temps, nous étions dans une phase d’urgence. Nous sommes à présent dans une phase survie, puis nous rentrerons dans la phase reconstruction“, explique Ugur Caliskan. Mais la mission du consortium n’est pas terminée pour autant. Celui-ci va maintenant prendre contact avec des entreprises pharmaceutiques et des grandes chaînes de magasins afin de répondre à des besoins plus spécifiques. Un partenariat est déjà envisagé avec Decathlon ou Upbrussels.

“Tout cela n’aurait pas été possible sans la générosité de la population. Nous avons reçu des chiffres qui montrent à quel point la Belgique, et en particulier Bruxelles, a été généreuse face à cette catastrophe“, déclare Ugur Caliskan.

Le dernier bilan fait état de 40.000 morts en Turquie et en Syrie, plusieurs millions de personnes se retrouvent aujourd’hui à la rue.

► Il est toujours possible de faire un don via la plateforme 1212.be regroupant différentes associations

V.d.T. – Photo : BX1