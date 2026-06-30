Le cautionnement du théâtre Le Public à Uccle fait l’objet d’une plainte

Le chef de groupe Uccle en Avant au conseil communal d’Uccle, Marc Cools, a annoncé mardi avoir déposé une plainte auprès de Bruxelles Pouvoirs Locaux contre la décision de la commune de se porter caution dans le cadre du financement de la future implantation du théâtre Le Public sur le parvis Saint-Pierre. L’élu conteste tant le risque financier encouru par la commune que le respect des règles de l’appel à projets lancé en 2021.

Il dénonce la décision du conseil communal de se porter caution à hauteur de 3,7 millions d’euros maximum pour le financement du projet. “Je n’ai évidemment rien contre le projet de théâtre, bien au contraire, mais je trouve qu’on ne respecte pas l’égalité entre les candidats”, explique-t-il.

L’élu rappelle que l’appel à projets prévoyait que les candidats démontrent leur solidité financière et présentent une garantie financière. Sur quatre candidatures, deux auraient été écartées faute de garanties suffisantes. “Aujourd’hui, on nous demande de garantir 3,7 millions d’euros. Où sont donc les garanties ?”, s’interroge-t-il.

Pour Marc Cools, si la commune souhaitait pouvoir intervenir comme caution, cette possibilité aurait dû être prévue dès le lancement de la procédure ou faire l’objet d’un nouvel appel à projets. “Je ne trouve pas normal que l’on change les règles au cours du jeu”, estime-t-il, jugeant qu’il n’y a pas eu “un bon usage des moyens financiers de la commune”.

Jeudi dernier, le conseil communal a approuvé le cautionnement demandé dans le cadre du financement du projet porté par le Théâtre Le Public. Le cofondateur de celui-ci, Michel Kacenelenbogen, avait salué “une étape très importante” permettant, selon lui, d’envisager un début des travaux à la rentrée, sous réserve de l’accord de l’autorité de tutelle. Le projet prévoit l’aménagement de deux salles de spectacle dans les anciens bâtiments de la justice de paix d’Uccle.

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