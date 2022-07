Le BXL S’ket Park fait son retour au Bois de la Cambre

Il s’agit de la deuxième édition. Avec ses 500m², la surface du BXL S’ket Park 2022 est plus grande que celle de l’année passée (330 m²).

Situé précisément sur l’avenue de la Sapinière, ce skatepark a ouvert ses portes au public ce vendredi 1er juillet, et ce jusqu’au 25 juillet prochain. L’installation a été rendue possible par la “fin de la circulation automobile sur la majeure partie du Bois de la Cambre, et à l’espace libéré par ce changement au sein d’un espace vert essentiel au cœur de Bruxelles“, peut-on lire dans un communiqué de presse de Brucity, le centre administratif de la Ville de Bruxelles.

“Le S’ket Park s’est refait une beauté cet été“

Benoit Hellings, Premier Echevin de la Ville de Bruxelles, Echevin des Sports et du Climat affiche son enthousiasme sur ce projet : “Le S’ket Park s’est refait une beauté cet été, tout en tenant compte des remarques et suggestions faites par le milieu sportif pour l’améliorer et le rendre plus accessible au plus grand nombre. Ce projet est une façon de mettre à l’honneur nos pratiques urbaines et de permettre aux Bruxellois.es d’apprendre ou de se perfectionner dans le cadre exceptionnel du Bois de la Cambre“.

Le BXL S’Ket Park se compose d’une mini rampe, de deux plans inclinés, d’un module central en forme de diamant, de deux quarter pipes, de barres de slide et d’une petite nouveauté : un gradin pour que les spectateurs, parents, amis puissent s’installer.

Y. Mo. – Photo : brussels.be