Le Bruxellois Jérémie Makiese defendra la Belgique à l’Eurovision avec “Miss You” (vidéo)

Parfait bilingue, Jérémie a des origines congolaises. Il est né à Anvers, où il a grandi jusqu’à l’âge de six ans, entouré de ses trois frères et de sa sœur. Il s’installera ensuite à Bruxelles.

Jérémie Makiese, gagnant de la 9e édition de The Voice Belgique, interprétera sur la scène du 66e concours Eurovision, qui se déroulera en mai à Turin, dans le nord de l’Italie, la chanson “Miss You”, annonce jeudi la RTBF dans un communiqué. Le titre a pu être entendu pour la première fois jeudi matin sur les ondes de la chaine Vivacité. “Miss You” est un mélange de notes pop, classiques, hip-hop et soul.

La RTBF avait déjà indiqué en septembre que Jérémie Makiese défendrait les couleurs de la Belgique lors du prochain concours Eurovision. Le chanteur a remporté l’année dernière l’émission de télécrochet musical The Voice Belgique. La chanson sélectionnée “a séduit par sa singularité et son harmonieux mélange de styles, reflet de la scène artistique belge d’aujourd’hui”, fait valoir la RTBF dans un communiqué de presse.

C’est Jérémie lui-même qui a écrit et composé la chanson retenue, entièrement en anglais, avec l’aide de trois professionnels “de la nouvelle pop afro-européenne”. Jérémie qualifie “Miss You” de chanson pop, avec des consonances classiques et des rythmiques hip-hop, dans laquelle il pose un peu de sa soul. “Ce mélange prouve que tous les styles peuvent s’unir et cohabiter harmonieusement. C’est aussi ça, la belgitude, et elle me correspond totalement !“, claironne-t-il.

L’Italie accueille le concours Eurovision de la chanson pour la troisième fois (après 1965 et 1991) à la suite de la victoire du groupe italien Måneskin en 2021. Jérémie Makiese montera sur scène lors de la 2e demi-finale, qui se déroulera le jeudi 12 mai. La Belgique concourra aux côtés de 17 autres pays, pour tenter de décrocher une place à la grande finale du samedi 14 mai. Au total, 40 pays participeront à l’événement cette année.

Avec 183 millions de téléspectateurs en 2021, le concours Eurovision de la chanson est le show le plus regardé au monde.

La Belgique, qui est un des sept pays fondateurs de l’événement, y participe depuis sa création en 1956. Notre pays compte une seule victoire au Concours, en 1986, grâce à Sandra Kim et à son cultissime “J’aime la vie”.

Belga