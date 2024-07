Le Bruxellois Frédéric De Gucht brigue lui aussi la présidence de l’Open Vld

Le président de la section Bruxelles-Ville de l’Open VLD, Frédéric De Gucht, s’est ajouté à la liste des candidats à la présidence du parti libéral flamand, a-t-il confirmé lundi à Belga.

Fils de l’ancien président de parti et commissaire européen Karel De Gucht, Frédéric De Gucht est le septième candidat à se déclarer à la succession de Tom Ongena, après Bert Schelfhout, Eva De Bleeker, Tineke Van Hooland, Maurits Vande Reyde, Vincent Verbeecke et Frank François. “L’Open Vld a connu la plus lourde défaite de son histoire. Le parti a besoin d’une politique claire et limpide. Nous devons en revenir à l’essentiel: rendre simples les choses qui sont compliquées, et non l’inverse. Il faut un manager de crise et non un énième politicien de carrière ou cabinetard”, a affirmé cet entrepreneur de 42 ans, qui s’est lancé en politique l’an dernier.

Frédéric De Gucht est aussi le frère de l’ex-député Jean-Jacques De Gucht, qui n’a pas été réélu le 9 juin. Son nom de famille sera-t-il un handicap? “Ça, je ne peux rien y faire. J’ai toujours tracé ma propre route. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas d’estime mon père et mon frère. J’avais toujours dit que je ne ferais pas de politique, mais désormais je ne peux plus me contenter de regarder”, a-t-il commenté.

Le dépôt des candidatures à la présidence de l’Open Vld prenait fin ce matin. Un premier tour d’élection se tiendra le 17 août. Si aucun des candidats ne dépasse les 50%, un deuxième tour sera organisé le 24 août.