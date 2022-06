Le BRIFF est de retour du 23 juin au 2 juillet

Le Brussels International Film Festival s’organisera dans différents lieux de la capitale, notamment à Bozar, au cinéma Les Galeries, à l’UGC De Brouckère ou encore au BRIFF village.

L’invitée d’honneur de cette édition 2022 est Fanny Ardant. Dans le 12h30, Céline Masset, une des organisatrices de l’événement, revient sur cette invitation ; “C’est une collaboration avec Bozar et Cinematek qui sont aussi à l’origine de cette invitation. Elle ira à Bozar et à Cinematek pour des rencontres importantes. Elle reviendra également sur sa carrière. C’est important et prestigieux pour un festival d’avoir des invités d’honneur que l’on peut mettre sur le devant de la scène et permettre aux festivaliers de la rencontrer et d’écouter ce qu’elle a à dire“.

Des rencontres avec le public

Le BRIFF est “pensé pour le public. Dans la diversité de la programmation, dans la tarification, on essaie vraiment que le festival soit accessible. À côté de ça, il y a aussi des activités pour les professionnels. Il y a tout un volet dont on parle moins, car ce n’est pas le but. Mais pour accompagner les professionnels dans le développement de leurs projets, dans le réseautage, le networking pour que le festival serve aussi à ça“, explique Cécile Masset. Durant le festival, des professionnels belges mais aussi étrangers sont invités à participer au BRIFF. Cela permet de mettre en avant les richesses de la culture belge auprès des artistes étrangers.

■ Interview de Cécile Masset, coorganisatrice du BRIFF, réalisée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez.