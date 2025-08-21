Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le Bois de la Cambre accueillera la première édition des “Dogolympics”, les JO pour chiens

La toute première édition des “Dogolympics” se déroulera le dimanche 14 septembre dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, indique mercredi la première échevine de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx.

Lors de ces premiers “Jeux olympiques pour chiens”, les maitres et leurs compagnons à quatre pattes auront notamment l’occasion de participer à un canicross amateur, d’assister à des séances de yoga, ou encore de se faire conseiller par des comportementalistes canins.

L’événement, ouvert aussi bien aux sportifs aguerris qu’aux promeneurs du dimanche, aux enfants ou aux simples curieux, vise à promouvoir le bien-être animal par le jeu et l’activité physique. Deux parcours de canicross – de 2,5 km et 5 km – sont notamment au programme de l’après-midi. À 15h30 sera par ailleurs donné le départ d’une marche accompagnée, destinée aux maitres et à leurs chiens tenus en laisse. Un “Dog Village”, proposant des quiz, des jeux d’adresse et d’obéissance, ou encore des défis maitres-chiens sera également ouvert aux participants. Ces derniers pourront en outre prendre part à des séances de yoga avec leur chien, bénéficier de conseils de comportementalistes canins, ou encore rafraichir leur compagnon dans des mini-piscines pour chiens. L’évènement se déroulera dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, de 13h30 à 17h30. Pour participer, les chiens doivent être en bonne santé, sociables et vaccinés. L’inscription est également obligatoire via le site de la Ville.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

21 août 2025 - 08h22
Modifié le 21 août 2025 - 08h22
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales