Le 7h15 du 21 septembre : Docks et le vélo électrique cartonnent

Quatre camions de matériels humanitaire prendront la route du Maroc. C’est le bilan de la collecte organisé au Hub qui avait été installé à la digue du canal à Andrelcht. Le hub a fermé ses porte hier soir. L’opération a permis de récolter 200 palettes de matéries avec des couvertures, des tentes et des produits dh’ygiène notamment.

L’Evras également ratifié par le parlement de la Cocof, la commission commuanutaire française. Les animations d’éveil à la vie relationnelle affective et sexuelle ont été approuvées par l’intégralité des députés moins une abstention.

De plus en plus de Bruxellois vont travailler en Flandre. Ces travailleurs qui franchissent la frontière seraient désormais plus de 56 000 en 2021 d’après les chiffres des administrations de l’emploi bruxelloise et flamande. C’est 4000 de plsu que l’année précédente, et au delà des objectifs que c’était assigné un accord de coopération entre les deux régions. Chiffres donnés par le journal l’Echo ce matin.

Ca plane pour docks. Le centre commercial a battu ses records de fréquenations cet été. Le mois d’aout 2023 a même enregistré une hausse de 14% par rapport à 2022 rapporte la Capitale alors que Docks s’apprete à fêter ses 7 ans.

Le vélo électrique désormais plus utilisé que le vélo traditionnel. C’est le constat posé par l’institut Vias dans son dernier baromètre de la sécurité routière. Le vélo électrique représente désormais 3,4% des distances parcourues, tout monde de transport confondus, contre 3,3% pour le vélo traditionnel. Les déplacements en voiture continuent de représenter la moitié des déplacements. La distance quotidienne moyenne parcourue en vélo électrique est de 16 km.

Felix Tshisekedi assure que les élections présidentielles auront bien lieu au mois de décembre comme prévu en République Démocratique du Congo. Il en a fait la promesse à Alexander De Croo lors d’une rencontre à New-York en marge de l’assemblée générale des Nations Unies. Déclaration qui intervient alros que les arrestations d’opposants se multiplient dans le pays.

L’Azerbaidjan annonce avoir repris le contrôle de la province du Nagorny Karbakh, après ue les séparatistes arméniens aient annoncé qu’ils déposaient les armes.

L’Union Saint-Gilloise face à Toutlouse ce soir. Ce sera le premier match de l’Europa league pour les unionistes. Le match a lieu à 18h45, il se tient au parc Astrid.

Remco Evenepoel a reçu hier un Zinneke de Bronze.La distinction lui a été remise à l’occasion de la présentation de la Remco Evenpoel Académie, un club sportif qui fera la promotion du cyclisme auprès des jeunes issus des quartiers populaires.

Attention à la pluie.L’institut royal de météorologie a déclenché une alerte jaune aux précipitations sur les provinces de Flandre Occidentale et Orientale, la région Bruxelloise n’est pas concernée, ce qui n’empechera pas que nous puissions nous aussi avoir droit à de fortes précipiations.

Fabrice Grosfilley