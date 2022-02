Le 41e festival d’animation Anima prend ses quartiers à Flagey pour les vacances de carnaval

La 41e édition d’Anima démarre ce vendredi soir au sein de l’espace culturel Flagey avec la projection du film “Le sommet des dieux” de Patrick Imbert, qui affiche complet avec 740 places vendues, a indiqué en fin de journée Marco Giancaterini, l’attaché de presse du festival. L’événement prendra place dans ce lieu phare d’Ixelles jusqu’au 6 mars. Il s’invitera également dans les salles de projection du Palace et de la Cinematek à Bruxelles, ainsi que dans d’autres cinémas en Flandre et en Wallonie. Le festival dispose de plus d’une plateforme virtuelle de visionnage intitulée “Anima Online”.

“Le Sommet des Dieux” retrace une ascension de l’Everest, inspirée de faits réels et adaptée du manga à succès de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura. Le film a été particulièrement prisé par le public. La plupart des séances affichent déjà complet à l’ouverture du festival. Plus de 500 places ont également déjà été vendues pour la première “Soirée Queer” d’Anima, qui traite de l’amour arc-en-ciel dans l’animation.

Les organisateurs s’attendent à ce qu’elle affiche complet d’ici sa tenue le 4 mars prochain. Au programme figure notamment “Flee”, le long métrage de Jonas Poher Rasmussen, dont quasiment toutes les séances sont complètes. Il raconte l’histoire d’un réfugié afghan, contraint par l’approche de son mariage à révéler un passé qu’il gardait secret.

Il ne reste plus que la moitié des places pour “Alerte rouge” de Domee Shi (quelque 350 tickets vendus), le nouveau film des studios Pixar, qui sera projeté à deux reprises en fin de festival. Au niveau belge, il s’agit d’une exclusivité en salle avant sa sortie sur la chaîne Disney+ mi-mars. Au programme, 248 films seront à voir en salle ou en ligne, parmi lesquels 24 longs métrages. Sur 15 longs métrages dédiés aux adultes, 14 seront proposés en avant-première.

Belga

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Loïc Bourlard, Stéphanie Mira