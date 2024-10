L’auteur suspecté de coups de couteau mortels près de La Monnaie a été arrêté

L’homme suspecté d’avoir poignardé à mort un individu samedi soir dans le centre de Bruxelles a été identifié et arrêté, a indiqué mardi la police fédérale. Un avis de recherche avait été diffusé un peu plus tôt dans la journée. Il a désormais été retiré.

L’agression mortelle a eu lieu samedi soir vers 23h40 dans la rue de l’Écuyer à Bruxelles, non loin du théâtre royal de La Monnaie. Selon les premiers éléments de l’enquête, une bagarre a eu lieu entre deux hommes sans-abri et l’un des deux a poignardé l’autre à plusieurs reprises. La victime est décédée sur place, malgré l’intervention de passants et des services de secours qui avaient été appelés sur les lieux. Immédiatement après les faits, l’agresseur a pris la fuite en direction du boulevard Anspach.

Un avis de recherche a été diffusé mardi, décrivant l’auteur comme un homme âgé entre 40 et 50 ans, de corpulence forte et aux cheveux courts noirs. L’avis précisait qu’au moment des faits il portait des vêtements noirs et qu’il était en possession d’un grand sac à dos noir.

Avec Belga