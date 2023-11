L’athlète Cynthia Bolingo est la “Brusseles van’t Joêr 2023”, la Bruxelloise de l’année

L’athlète Cynthia Bolingo est la Bruxelloise de l’année, un prix décerné par l’asbl Brusseleir.

“Brusseles van’t Joêr”, la Bruxelloise de l’année : voilà un nouveau titre pour l’athlète bruxelloise Cynthia Bolingo, qui lui a été remis ce jeudi par l’asbl Brusseleir. Ce titre est décerné, chaque année, à une personne ou une organisation qui contribue par ses activités à l’image positive et chaleureuse de Bruxelles. “C’était une évidence de choisir Cynthia Bolingo Mbongo, née à Uccle en 1993, comme ‘brusseles van’t joêr”. Non seulement grâce à ses réalisations de classe mondiale sur la piste d’athlétisme mais aussi en raison de son rôle de pionnière dans la lutte pour une société et un monde sportif inclusifs“, indique Brusseleir dans un communiqué?

De même, Gérard Alsteens, mieux connu sous son pseudo ‘GAL’ a été désigné comme le ‘Brusseleir Vè et Leive 2023’. Ce caricaturiste politique et peintre, né à Auderghem et citoyen d’honner de Schaerbeek, est récompensé pour “son oeuvre élégante, tantôt expressionniste, tantôt abstraite, tantôt surréaliste avec une tendance vers le réalisme. GAL a le sens de l’humour, est impertinent et à notre avis cultive l’autodérision sans fard, avec un brin espiègle. Un Bruxellois, quoi !“, explique Brusseleir.

ArBr – Photo : Belga (archives)