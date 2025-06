L’Assemblée citoyenne pour le climat a remis ses conclusions au gouvernement

Ce lundi, l’Assemblée citoyenne bruxelloise pour le climat a remis ses propositions au Gouvernement bruxellois sortant autour de l’économie collaborative. Il s’agit de l’aboutissement du travail d’un groupe de 100 Bruxelloises et Bruxellois tirés au sort, qui se sont rassemblés pendant six journées entre le 15 février et le 27 avril 2025, pour le troisième cycle de l’Assemblée.

Le thème de ce cycle était l’économie de partage, soit les pratiques collaboratives comme l’échange, la location, la mutualisation ou encore le réemploi d’objets et services. Un focus thématique a été fait sur la mobilité, l’énergie et le logement partagés. Pour nourrir ces débats, les citoyens sont allés à la rencontre d’initiatives existantes à Bruxelles telles qu’un atelier de menuiserie collaboratif (Gilbard), un lieu dédié à l’économie circulaire (Circularium) ou encore un atelier de fabrication mutualisé (le Micro Factory). Ils ont également écouté une vingtaine d’experts de l’économie collaborative.

Quelques chiffres frappants ont alimenté leurs réflexions. Par exemple, les personnes qui possèdent une perceuse l’utilisent en moyenne 11 minutes tout au long de leur vie. ​Dans un des ateliers visités à Anderlecht, les outils sont partagés entre 120 membres, dont 50 avec un usage professionnel. Si chaque professionnel avait dû acheter ses propres outils, les émissions de CO2 représenteraient l’équivalent de 200 allers-retours Paris-New York Dans ce contexte, partager plutôt qu’acheter devient un levier climatique puissant.

Parmi les recommandations faites au gouvernement, on retrouve l’élargissement des missions des bibliothèques avec le prêt d’objets, le développement de hubs d’énergie partagée par quartier, des incitants pour les voitures partagées ainsi qu’un incubateur régional pour soutenir les initiatives citoyennes d’économie collaborative.

Les participants demandent aussi un meilleur recensement et publicité des initiatives qui existent déjà, notamment en matière de prêt d’objets.

V.Lh. – Photo: Bryan Proult