L’antisémitisme mine la vie de 8 Juifs sur 10 en Belgique

Et l’enquête a été menée avant les attaques du Hamas en Israël de 2023.

Plus de huit personnes juives sur dix considèrent l’antisémitisme comme un problème important dans leur vie, ressort-il d’une enquête menée notamment en Belgique par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les inquiétudes concernant leur sécurité et les expériences de harcèlement forcent de nombreuses personnes à dissimuler leur identité juive.

L’enquête a été menée au premier semestre 2023, avant l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et la réponse militaire massive d’Israël à Gaza. Les actes antisémites ont fortement augmenté en Europe depuis. Cette photographie “ne donne pas une image complète de la douleur et de la souffrance de toutes les personnes touchées”, a déclaré le directeur de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’UE, Sirpa Rautio. “Mais elle montre à quel point la situation était difficile en Europe pour les communautés juives, avant même l’escalade du conflit.”

Près de 8.000 Juifs ont été interrogés en ligne dans 13 pays européens, dont 688 en Belgique pour cette enquête, qui montre que l’antisémitisme fait partie de la vie quotidienne de pratiquement tous les sondés (97% en Belgique). 83% estiment que le problème s’est aggravé au cours des cinq dernières années. Un tiers dit avoir été victime de discriminations au cours de l’année écoulée.

La moitié des participants belges témoignent avoir été harcelés au cours des 12 mois précédents, une proportion qui dépasse nettement la moyenne européenne de 37%. Près d’un sur dix (9%) atteste avoir été la cible de violences physiques au cours des cinq dernières années en raison de son identité juive.

La moyenne européenne est de 5%. La haine se manifeste aussi en ligne: 68% des personnes interrogées en Belgique y ont été confrontées au cours de l’année précédant l’enquête.

En conséquence, nombreux sont celles et ceux qui craignent pour leur sécurité. Les Juifs de Belgique évitent au moins occasionnellement de porter des signes distinctifs en public (70% des sondés), ils se détournent de certains lieux (54%) ou de certains événements (40%). Au travail, seuls 63% d’entre eux affirment leur identité, tandis qu’à l’école et à l’université, 29% cachent ou dissimulent leur appartenance à la communauté juive. Près de la moitié ont envisagé de quitter la Belgique. L’Agence pour les droits fondamentaux de l’UE appelle à suivre et à financer de manière adéquate les stratégies et les plans d’action contre l’antisémitisme et à garantir la sécurité du peuple juif. Elle recommande aux Etats membres de s’attaquer à l’antisémitisme en ligne et à encourager le signalement des actes antisémites. Début juin, un sondage Ipsos commandé par l’Institut Jonathas avait révélé à quel point les préjugés antisémites étaient enracinés dans la société belge. Quelque 14% des Belges et 22% des Bruxellois exprimaient de l’antipathie pour les Juifs.

