Lancement d’un nouvel outil personnalisé pour informer sur la contraception d’urgence

Mieux informer les femmes et accroître leur capacité à maîtriser leur fertilité sont les objectifs de www.macontraceptiondurgence.be.

Cet outil a été développé par la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF), avec le soutien de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est disponible partout et à toute heure et propose un questionnaire anonyme, qui en 7 étapes et moins de 5 minutes, va offrir des solutions personnalisées aux personnes voulant éviter une grossesse. De plus, il informe sur l’utilisation, le coût ainsi que la délivrance de la contraception d’urgence.

Il s’agit du premier outil dans ce genre en Belgique, et il sera promotionné auprès des jeunes et du grand public, avec une campagne d’affichage dans différents lieux (planning familial, maisons médicales etc) ainsi que sur les réseaux sociaux aux dates suivantes : du 11 avril au 5 mai 2023, du 3 juillet au 28 juillet 2023 et du 25 septembre au 6 octobre 2023.

E.D – Photo : Belga