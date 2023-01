“L’alcool sans tabous” : un nouveau livre consacré à la consommation des jeunes

Le docteur Thomas Orban et le journaliste Vincent Liévin viennent de sortir un nouveau livre “L’alcool sans tabous” consacré aux conséquences de l’alcool mais cette fois, axé sur la consommation chez les jeunes de 12 à 35 ans.

Pourquoi sortir une édition consacrée à cette tranche d’âge spécifique ? “À notre grande surprise, à la sortie de notre livre il y a un an, nous avons été invités dans énormément d’écoles où nous avons répondu aux questions des étudiants, de la troisième secondaire au début de l’université. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes avaient beaucoup de questions. Elles nous ont permises d’écrire ce nouveau livre. Nous l’avons un peu co-écrit avec les jeunes. Nous nous sommes même inscrits sur une chaîne Tik Tok pour comprendre comment ils voulaient parler d’alcool“, explique Vincent Liévin.

Les jeunes leur confiaient fréquemment que les parents n’étaient pas capables de leur en parler et demandaient donc de l’aide. Voici donc comment est né ce livre composé de QR codes – menant à des vidéos et des tutos – et de “phrases accessibles au plus grand nombre”. “Il est fondamental d’utiliser le langage des jeunes pour leur parler d’alcool et de connaître leurs habitudes actuelles“, estime le spécialiste.

Parmi les sujets abordés dans ce livre : les conséquences abusives de l’alcool, les clés pour faire face à la “pression sociale” qu’elle engendre, mais aussi des témoignages. Pour rappel, boire avant 13 ans augmente de 47 % le risque de devenir un adulte alcoolo-dépendant. Ce risque tombe à 9 % si l’adolescent s’abstient jusqu’à ses 21 ans.

■ Une interview de Vincent Liévin au micro de Murielle Berck et Jim Moskovics dans le 12h30